In San Petronio le opere in legno di Tiziano Costa

C’è tempo fino a lunedì, 8 gennaio, per visitare le opere di Tiziano Costa esposte nella Cappella San Giacomo di San Petronio. Si tratta di bassorilievi in legno, la cui policromica è dovuta unicamente alle tante e diverse varietà di legno usate per realizzarle, varietà di cui Costa è costantemente alla ricerca. "Siamo lieti si ospitare queste opere in basilica – ha commentato monsignor Andrea Grillenzoni, primicerio di San Petronio –. Sono quadri si legno di grande calore artistico e culturale che rappresentano la storia di Bologna, le tradizioni e la ricchezza di questo territorio".