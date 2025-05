In San Petronio per ricordare Ezio Bosso

A cinque anni dalla morte di Ezio Bosso, avvenuta a Bologna il 14 maggio del 2020, la nostra città ricorda l’artista di origine torinese con il concerto Before the Sea, nella basilica di San Petronio, oggi alle 18.30. Fortemente voluto dal cardinale Matteo Zuppi e da Annamaria Gallizio, per anni assistente personale di Bosso, il concerto vedrà protagonista ancora una volta la violinista Anna Tifu con l’orchestra d’archi Buxus Consort Strings guidata da Relja Lukic e composta da musicisti che hanno lavorato con Bosso. In programma le Quattro Stagioni di Vivaldi nella rivisitazione di Max Richter, The Nights e Clouds di Ezio Bosso. L’arcivescovo di Bologna, nel presentare l’evento, oltre a ricordare il musicista, invita a guardare alla sua testimonianza e alla sua musica come una fonte di ispirazione per la pace: "In queste settimane di guerra, vera pandemia che coinvolge tutti, la musica e l’ispirazione di Ezio Bosso ci aiutano a condividere la sofferenza delle vittime e l’ansia della pace".

Amatissimo dal grande pubblico, Bosso ha dedicato il suo lavoro alla creazione di spazi condivisi d’incontro tra ascoltatori e interpreti, nei quali la musica classica potesse dispiegarsi e raggiungere tutti senza distinzioni di livello sociale o culturale. Un lavoro portato avanti come musicista, compositore e direttore. Dopo aver vissuto tra Torino e Londra e aver diretto in importantissime istituzioni musicali, Bosso aveva scelto Bologna come città adottiva. Il concerto è realizzato in collaborazione con Emergency. Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, racconta: "C’era stata un’intesa immediata tra Ezio e Gino, la stessa passione, lo stesso modo ostinato di desiderare quello che ancora non c’è. Ricordo con gratitudine il loro dialogo sulla pace: era un obiettivo comune a cui tendevano attraverso percorsi diversi ma con la stessa convinzione". E se l’ingresso sarà libero e aperto a tutti, proprio in ragione della collaborazione con Emergency verrà istituito un biglietto responsabile a favore dell’organizzazione umanitaria, che verrà destinato alla raccolta attiva per le vittime di guerra: l’idea del biglietto responsabile nasce dallo stesso Ezio Bosso e nel caso del concerto in San Petronio si tradurrà nella possibilità di effettuare una donazione a Emergency all’ingresso della Basilica. L’evento è anche un’anteprima della quinta edizione del Buxus Consort Festival, appuntamento musicale dedicato a Bosso che si svolge ogni anno a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, a settembre. L’orchestra d’archi nasce proprio in occasione del Buxus Consort Festival dal desiderio di riunire in una formazione orchestrale i musicisti che hanno lavorato con Bosso e che hanno assimilato il suo modo di lavorare.