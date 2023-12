In scena l’amore perduto e i sogni con il musical ’Una volta nella vita’

Torna in tour ‘Una volta nella vita (Once)’, produzione di Compagnia della Rancia che stasera alle 21 andrà in scena al Teatro Duse. Tratto dall’omonimo film irlandese del 2006 di John Carney, premio Oscar per la Miglior Canzone con Falling Slowly, ‘Once’ diventa un musical nel 2011, con il libretto di Enda Walsh, ottenendo fin da subito un grande successo, anche grazie alla straordinaria colonna sonora scritta da Glen Hansard e Markéta Irglová. La storia in sè è semplice: Ragazzo, musicista di strada, ha rinunciato ai suoi sogni, mentre Ragazza che farà di tutto invece per farglieli realizzare. Nel ruolo di Ragazzo, che con la sua voce graffiante e profonda e la sua chitarra canta di un amore perduto, c’è Luca Gaudiano, vincitore nel 2021, delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, e dell’edizione 2023 di Tale e Quale show. Ragazza, personaggio fortemente positivo, una giovane donna tenace, profonda e leale che ama suonare il pianoforte, è interpretata da Jessica Lorusso, talentuosa e poliedrica artista che a ottobre ha presentato il suo nuovo singolo, Barattolo, tratto dal suo EP Sola a casa e altri sbatti, uscito il 24 novembre. Alla regia Mauro Simone.