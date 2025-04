In scena ’Letizia va alla guerra’. Una sola voce per tre donne

La vita di tre donne, unite dal nome, tra le due Guerre mondiali. Da oggi a domenica va in scena al Teatro delle Moline ’Letizia va alla guerra. La suora, la sposa e la puttana’ con la drammaturgia di Agnese Fallongo, che è in scena con Tiziano Caputo, polistrumentista, che cura la musica dal vivo. Ideazione e regia di Adriano Evangelisti per la produzione del Teatro de Gli Incamminati.

Un racconto tragicomico dedicato alla vita di tre popolane che, sconvolte dal conflitto, si ritrovano a cambiare la propria quotidianità e a compiere piccoli, ma grandi, atti di coraggio in nome dell’amore.

Le tre donne provengono da tre regioni differenti e hanno diverse età: c’è una giovane sposa che dalla Sicilia parte per il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale nella speranza di ritrovare suo marito Michele; un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggior età, che arriverà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel Secondo conflitto mondiale; e infine un’anziana suora di origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite.

A partire da fonti storiche note, prende vita sul palco un triplo “soliloquio dialogato”, accompagnato da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo da Tiziano Caputo, che racconta uno spaccato drammatico della storia d’Italia, alternando momenti di risata a attimi di commozione.

In scena, due soli attori, un uomo e una donna, incarnano, senza distinzione di sesso, oltre dieci personaggi con l’intento di dar voce alla “storia dei piccoli”, ovvero alle vite preziose di persone comuni che, pur senza esserne protagoniste, hanno fatto la Storia. L’ambientazione è essenziale, composta da pochi e scarni oggetti di uso quotidiano, muti testimoni di quello slancio vitale che è sempre più forte di qualsiasi guerra e, idealmente, anche della morte.