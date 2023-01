In scena l’omaggio a Rudolf Nureyev

Oggi pomeriggio, alle 18, il Teatro Celebrazioni di Bologna ospiterà il Gala di danza – Omaggio a Rudolf Nureyev, proprio a trent’anni dalla scomparsa del ‘Genio ribelle’. A esibirsi saranno Nicolai Gorodiskii, Lada Romanova, Viktor Ishchuk, Ilona Kravchenko, Tatiana Lezova, Yaroslavl Tkachuk, Ada Gonzales, Valentin Stoica, Răzvan Cacoveanu e Amyra Badro. Nureyev, il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Le doti espressive e virtuosistiche del danzatore hanno esaltato il suo talento e l’irrequieta genialità. Le sue coreografie hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza tante giovani promesse, che oggi gli rendono omaggio nel Gala di danza - Omaggio a Rudolf Nureyev. In scena ci saranno celebri pas de deux del repertorio classico, come quelli de Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Diana e Atteone, Don Chisciotte, Le Corsaire, La Bayadère e La Bella Addormentata nel Bosco, e assoli contemporanei portati in scena da primi ballerini e solisti internazionali.

Lo spettacolo nei mesi scorsi è andato in scena al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Arena Teatro Sferisterio nell’ambito del Macerata Opera Festival.