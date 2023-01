In scena l’umanità fragile di Marina Cvetaeva

di Claudio Cumani

Il padre, il professore di Belle Arti all’università di Mosca Ivan Vladimirovic Cvetaev, ricevette la laurea ad honorem nel 1888 a Bologna dalle mani di Giosue Carducci. Perché la famiglia d’origine di Marina Cvetaeva, una delle voci poetiche più luminose e eccentriche del Novecento, era borghese, benestante e salottiera. A dispetto della vita povera e spesso disperata condotta nelle principali città europee. A questa figura complessa (morta suicida nel 1941) hanno dedicato uno spettacolo fatto di versi, musica e visioni due artisti colti e sensibili come Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi. La loro creazione, intitolata ‘Nell’impero delle misure’ e coprodotta da Ert, va in scena da stasera a venerdì ad Atelier Sì di via San Vitale. Con loro (autori, attori e registi) sono in scena Angela Baraldi, Margherita Kay Budillon e Francesca Lico. "Ci siamo concentrati – spiegano Menni e Mochi Sismondi – sul rapporto fra la vita quotidiana e l’attività creativa e sul confine tra il mondo interiore e la realtà esterna, alla luce dello stato di indigenza in cui Cvetaeva ha vissuto. Quando alla fine della sua vita tornò in Russia, trovò il marito imprigionato e la figlia in un gulag. E’ sconvolgente la brutalità del mondo opposta alla sua intimità preziosa".

Come mai la scelta di lavorare su una figura così poco frequentata in Italia?

"E’ una poetessa che sfugge a ogni tipo di schema del primo ‘900 e che appare indipendente dai movimenti politici e intellettuali dell’epoca. Ha vissuto una vita drammatica dalla parte dell’umanità, rimanendo autonoma, originale, innovativa. E maturando una capacità di visione che ne ha consacrato la qualità".

Lo spettacolo scompone le molteplici personalità di Cvetaeva in una sorta di dimensione musicale?

"In scena ci sono più Marine perché in lei convivono talmente tanti aspetti da non poter essere riassunti in una figura sola. C’è l’adolescente, interpretata dalla giovanissima Margherita Kay Budillon, e c’è la pianista restituita dalla musicista Francesca Lico. Va detto infatti che il pianoforte è centrale nella pratica della scrittura. Ad Angela Baraldi, presenza di struggente emotività, abbiamo affidato l’impeto amoroso femminile: interpreterà un brano di Schumann ma anche ‘Viva’, una delle sue prime canzoni capace di creare un perfetto legame con Cvetaeva. E poi ci saranno i versi: secchi, nervosi, assoluti".

Può essere definita femminista?

"Non è mai appartenuta ad alcun movimento e la sua acutezza di pensiero l’ha portata a una pratica di libertà assoluta. E’ interessante un paragone con Virginia Wolf che si toglie la vita nello stesso anno. Tanto Wolf aveva a che fare con dimore, soldi e servitù tanto Cvetaeva era angustiata dal cibo e dall’alloggio. Eppure hanno tratto gli stessi argomenti".

Qual è la forza sperimentale della sua scrittura?

"Bisogna leggere, oltre alle poesie, i taccuini, i saggi e gli articoli. E’ trasversale, lucida, capace di visioni. Conosce tutte le lingue e le riforma senza temere di perdere qualcosa. Insomma, difende solo il suo reale sentire".