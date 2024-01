In scena ’Pendulum’ di Martins

Va in scena stasera (ore 20,30) e domani (ore 19) all’Arena del Sole, in due date esclusive in Italia, lo spettacolo ’Pendulum’ di Marco Martins, artista portoghese mutidisciplinare (teatro, cinema e video arte), realizzato nell’ambito del progetto internazionale ’Prospero Extended Theare’. Lo spettacolo apre il Focus Lavoro, che vedrà poi anche ’Il Capitale’ di Kepler-452 e ’Le Serve’ di Genet oltre ad altri cinque appuntamenti. ’Pendulum’ si occupa dei lavoratori domestici, tra i gruppi più vulnerabili dei grandi centri urbani, alludendo al movimento quotidiano dei lavoratori ma anche a quello migratorio dai Paesi d’origine. Lo spettacolo è stato realizzato in sei mesi di lavoro condiviso con sette donne immigrate, lavoratrici domestiche. Dall’incontro con questo gruppo di persone, con le loro storie, e in collaborazione con la scrittrice Djaimilia Pereira de Almeida, è nato il testo della pièce.