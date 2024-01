In scooter contro un’auto, morto un 62enne

E’ un motociclista di 62 anni residente a Sasso Marconi, Giovanni Guidotti, la vittima dell’incidente stradale accaduto lunedì sera sulla strada provinciale delle Ganzole, in località Fornace, a poca distanza dalla trattoria Ganzole e del confine comunale di Pianoro.

L’uomo, lavoratore attivo a Sasso nelle attività agricole della cooperativa Copaps, intorno alle 19,30 era in sella al suo scooter, aveva terminato la discesa da Pieve del Pino diretto a Sasso Marconi, quando si è scontrato con la parte terminale di un mezzo composto da auto con carrello a traino che stava procedendo in direzione opposta.

Un violento scontro laterale con la parte terminale del carrello che ha provocato lo schianto, un volo di parecchi metri e la caduta fatale sull’asfalto gelato, Le condizioni meteo, il buio e la superficie stradale parzialmente dissestata e sdrucciolevole avrebbe avuto un ruolo non secondario nell’esito fatale dell’incidente.

Anche la protezione del casco non è stata sufficiente ad evitare lesioni di tale gravità da condurre il centauro al decesso avvenuto durante il trasporto in ospedale.

Il mezzo coinvolto dall’incidente si è fermato subito. A dare l’allarme tempestivamente e tentare di prestare i primi soccorsi lo stesso conducente del mezzo e gli automobilisti sopraggiunti subito dopo l’incidente, che è avvenuto nel tratto quasi rettilineo e pianeggiante che conduce alla bretella di collegamento al capoluogo.

Sul posto le ambulanze della pubblica assistenza di Sasso, il 118, ed un elisoccorso, mentre i carabinieri della stazione di Sasso Marconi hanno bloccato il transito delle automobili sulla provinciale in entrambe le direzioni per garantire le migliori condizioni per il soccorso.

I sanitari hanno messo in atto le prime cure sul posto per poi caricare il ferito, già privo di conoscenza, sull’ambulanza partita a sirene spiegate in direzione dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Lungo il tragitto però il decesso del ferito causato dalle lesioni gravissime riportate nello schianto. Il rilievo dello stato dei luoghi e le indagini sulla dinamica effettiva dell’incidente sono affidate ai carabinieri della stazione di Sasso.