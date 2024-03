In sella per 1.219 chilometri. Premiati i cicloturisti ’no limits’

La prima cittadina di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, ha premiato due suoi concittadini che si sono contraddistinti in una prestigiosa competizione ciclistica francese. Si tratta di Gianfranco Gamberini e di Dante Zarri, che hanno ricevuto la medaglia di Castel Maggiore al merito sportivo per la partecipazione alla Parigi - Brest – Parigi. E’ considerato il più grande evento cicloturistico del mondo e si è tenuto nello scorso agosto su un percorso di 1.219 chilometri. Si svolge solo una volta ogni quattro anni, con più di 8.000 corridori provenienti da circa 70 Paesi diversi. I due castellani sono rientrati nel tempo limite di 90 ore e hanno ottenuto così la prestigiosa medaglia di Finisher Parigi – Brest - Parigi. Ma non solo, perché con questo risultato i loro nomi sono stati inseriti nel "Great book" dell’evento". I 1.219 chilometri, con un dislivello positivo di 11.750 metri, devono essere percorsi in un tempo massimo di 90 ore; il telefono cellulare è bandito e non c’è supporto tecnico.

Si dorme e si mangia dove capita e quando si può. La testa conta forse più delle gambe e su un percorso così lungo si possono incontrare vento, pioggia e grandine. "Ringrazio Gianfranco e Dante – dice la prima cittadina – che hanno chiuso la prestigiosa competizione in 86 ore e 41 minuti. E grazie anche a Marco ’Fagno’ Fagnani che ci ha segnalato l’evento con un articolo sul periodico comunale".

p. l. t.