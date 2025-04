’In superficie’: l’attenzione verso la natura

Immagini come frammenti di un diario visivo capaci di cogliere l’invisibile, l’essenziale, il passaggio lieve della luce, l’ombra che cade sul prato, la linea che separa due campi di colore. È questo il cuore della mostra ‘In superficie. Appunti sulla natura’ di Paola De Pietri, aperta fino al 21 giugno alla Galleria Studio G7 di via Val D’Aposa 4, e accompagnata da un testo di Alessandro Rabottini.

De Pietri - artista di Reggio Emilia attiva dagli Anni ‘90 e nota a livello internazionale per una fotografia intima e contemplativa - presenta in questa occasione una selezione di opere realizzate tra il 2016 ed il 2024. Alcune immagini risalgono a pochi mesi fa, mentre altre sono nate nel tempo lungo e silenzioso del cammino e dell’ascolto.

De Pietri si distingue per la capacità di restituire un rapporto non gerarchico con la natura talmente vivido da sembrare quasi tattile. Lontana dal concetto tradizionale di ’paesaggio’, l’artista rifiuta i canoni della rappresentazione prospettica, preferendo invece soglie visive minime: un cumulo di neve trasformato dalla luce in una nube, un’ombra che taglia il muro e lo divide in due, fili d’erba alti come mura che emergono in primo piano come figure mitologiche.

Pertanto, la fotografia si tramuta da strumento di documentazione ad esercizio di percezione nei confronti dei mutamenti del paesaggio che rispondono alla ciclicità delle stagioni. Rabottini scrive: "Non c’è orizzonte. A queste fotografie manca uno di quegli elementi che maggiormente organizzano lo spazio naturale sul piano visivo fino a farcelo chiamare ‘paesaggio’".

La ricerca di De Pietri non si riferisce ad una natura romantica o idealizzata, ma a ciò che si manifesta sulla superficie della stessa senza apparire: un tempo lento scandito da una bellezza sottile, percepibile solo grazie allo sguardo sensibile della fotografa. Le opere in mostra, a colori ed in bianco e nero, si presentano come brevi annotazioni luminose che testimoniano l’intenzione dell’artista di “misurarsi” con l’ambiente circostante e con la sua memoria. Si tratta di una scrittura per immagini, una specie di diario lirico in cui l’osservazione sostituisce la narrazione.

In conclusione, ‘In superficie. Appunti sulla natura’ si propone come una pratica controcorrente, profonda ed etica: un esercizio di attenzione verso ciò che normalmente sfugge; un invito anche a rallentare, a sostare, a riscoprire un contatto autentico con l’ambiente che ci circonda.

Manuela Valentini