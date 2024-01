In tasca 25 dosi. Pusher in manette

Quando ha notato avvicinarsi la Volante, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, invece di fingere indifferenza, ha iniziato a correre, attirando subito l’attenzione degli agenti. Che, dopo un breve inseguimento, prima in auto e poi a piedi, sono riusciti a bloccare il fuggitivo: un trentenne tunisino, irregolare e già più che noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio. È successo l’altra notte, in via Piana, in zona San Donato e l’uomo è stato subito controllato dai poliziotti: addosso gli sono state trovate ben 25 dosi di cocaina, già pronte per essere spacciate, per un totale di 9,82 grammi. Una quantità che è bastata a far scattare le manette per spaccio nei confronti del pusher che, arrivato in Italia nel 2022, era già riuscito a farsi un notevole curriculum, sotto diversi alias. L’uomo, tra l’altro, era già stato fermato nell’estate scorsa dai poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio per lo stesso reato. E, dopo l’arresto, nei suoi confronti era stato disposto un ordine di espulsione. Il controllo di iniziativa dei poliziotti delle Volanti si inserisce in quel piano di lotta allo spaccio serrata annunciata già dal suo insediamento dal questore Antonio Sbordone.