In tour tra mostre e musei aperti

In questo lungo weekend di festa, sono tante le cose da fare in città e, in particolare, tenete d’occhio mostre e musei perché tanti sono aperti. La Pinacoteca, ad esempio, oltre all’apertura di oggi (9-19) sarà eccezionalmente aperta domani (9-19) e martedì (9-19): proprio il 25 aprile tra l’altro l’ingresso sarà libero. Anche il Mast di via Speranza in occasione dell’ultima settimana della mostra ’Mast Photography Grant on Industry at Work’ sarà aperto anche domani e martedì. Palazzo Fava, che ospita fino al primo maggio la bella mostra ’Fattori. L’umanità in pittura’ tiene aperte le porte per tutto il weekend (sempre 10-19), mentre Palazzo Belloni (via de’Gombruti) con ’Warhol, Haring, Basquiat’ è aperta oggi e martedì. Anche Palazzo Albergati di via Saragozza sarà aperto oggi e martedì per ’Jago, Banksy, TvBoy’.