In tremila con Zuppi per la pace "Vietato abituarsi alla guerra"

di Paolo Rosato

"La pace è l’unica parte, altrimenti tutto è contro. Non abituiamoci alla guerra. Nel 1923 nasceva un signore che si chiamava don Lorenzo Milani e a Barbiana c’è ancora la scritta ‘I care’. Continuiamo a dire: non ce ne freghiamo". La pace come punto di partenza, il raccoglimento e il silenzio durante il discorso del cardinale Zuppi hanno dato un’idea precisa del comune sentire, in un piazza del Nettuno ieri gremita da tremila persone. E quel fare informale di Zuppi, con parole che ti colpiscono improvvisamente come la sua fuoriuscita dalla folla confuso tra i cittadini, ha regalato calore a una piazza che ne aveva bisogno, tra Chiesa Evangelica, bandiere dell’Iran e della Pace e delle comunità ebraica e musulmana c’era tutta Bologna. Per la marcia della pace.

La fiaccolata – organizzata dal ‘Portico della Pace’ – è arrivata in piazza Lucio Dalla, in Bolognina, condotta da un serpentone spirituale. Tra la folla anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, Alessandro Bergonzoni, Don Davide Marcheselli missionario in Congo, Sohyla Arjmand presidente della comunità iraniana, Federica Mazzoni segretaria provinciale del Pd. Matteo Zuppi prima, dalla scalinata proprio di rimpetto al Sacrario dei Caduti, ha ricordato a tutti l’unica via possibile. "Oggi è una giornata importante perché 75 anni fa entrava in vigore la nostra Costituzione che ripudia la guerra e che dice all’articolo 11 che per ripudiare la guerra – ha esordito il presidente della Cei –. Dobbiamo continuare a ripudiare la guerra, ovunque e da tutte le parti del mondo e pensare a dare forza a tutti gli strumenti sovranazionali".

Zuppi ha anche ricordato anche le parole di Benedetto XV e la sua definizione, durante la prima guerra mondiale, di "inutile strage". "Chiedeva un’entità sovranazionale che risolvesse i conflitti. Invece ora il rischio è che la guerra si eternizzi". Un accenno anche alla morte del Papa emerito Benedetto XVI. "Ha avuto sempre attenzione a una chiesa vera, senza alcuna indulgenza curiale. Con tanta semplicità e tanta profondità – ha detto Zuppi –. Il suo grande insegnamento è stato difendere la Fede per arrivare all’amore". In piazza ha parlato anche la vicesindaca, Emily Clancy. "Non dobbiamo però dimenticarci di tutti gli altri conflitti. Penso al popolo curdo, al Myanmar, all’Afghanistan, allo Yemen. E non dobbiamo dimenticare quello che sta accadendo in Iran e le rivolte che sono scaturite dopo il terribile omicidio di Mahsa Amini. Da Bologna mandiamo un pensiero molto forte alla famiglia di Mehdi Zare Ashkzari, che ha studiato Farmacia a Bologna e una volta tornato in Iran è stato violentemente torturato e ucciso. A tutta quella popolazione – ha concluso Clancy – che sta combattendo per la propria libertà va il nostro abbraccio di sorellanza e fratellanza".

La Marcia della Pace e dell’accoglienza è stata in seguito chiusa da Maurizio Landini in piazza Lucio Dalla. "Vogliamo cancellare la guerra come strumento di regolazione dei rapporti degli Stati. Può apparire un’utopia invece è quello che dobbiamo praticare. Dare voce a chi voce non ce l’ha – ha detto il leader della Cgil –. Questa battaglia la possiamo vincere nel momento in cui siamo in grado di mobilitare persone e coscienze: abbiamo bisogno di recuperare la partecipazione, la democrazia esiste nel momento in cui le persone prendono parola".