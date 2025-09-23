In trentamila al corteo per Gaza. Bloccate tangenziale e autostrada. Lacrimogeni e idranti, è guerriglia

e Nicoletta TemperaAvevano raggiunto l’obiettivo: entrare e sfilare in tangenziale. Ma allo zoccolo duro dei trentamila manifestanti in corteo ieri per Gaza non è bastato: in mille hanno voluto ‘prendere’ anche l’autostrada. Paralizzando Bologna, spezzando l’Italia in due. Con scene da guerriglia urbana, raffreddate dalla polizia con gli idranti e con i lacrimogeni. Nove i fermati (alla fine 4 arrestati e 5 denunciati), non senza proteste da parte di altri manifestanti, sedate dal Reparto mobile. Ed è questo ciò che tristemente resta dello sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, per chiedere lo "stop del genocidio" sostenendo la "lotta palestinese": la violenza. Perché da quando una piccola costola della mobilitazione dei trentamila ha scavalcato il new jersey che divide tangenziale e autostrada, qualcosa è cambiato e si è concluso con il lancio di bottiglie di vetro, pietre e bastonate, a cui la polizia ha risposto prima azionando l’idrante, poi con cariche di alleggerimento. Uno scenario di tensione e guerriglia che nulla ha a che fare con lo scopo della protesta legittima, che infatti si è spostata di nuovo tra le strade della città, dissociandosi dai facinorosi.

Lo sciopero generale, indetto per chiedere la fine del massacro del popolo palestinese, ieri ha davvero "bloccato tutto". E fino all’arrivo in tangenziale, se si esclude un lancio di fumogeni e uova in piazza delle Medaglie d’Oro, tutti hanno sfilato pacificamente. Il caos è scoppiato dopo. Allineandosi con i disordini che hanno caratterizzato anche Roma, Milano, Napoli e Firenze. Bologna non poteva essere da meno. La giornata di lotta era iniziata presto, con diversi presidi dove studenti, lavoratori, sindacati, associazioni e realtà antagoniste si sono ritrovati, per poi raggiungere insieme, alle 10,30 piazza Nettuno, luogo dell’adunata. Un paio di ore prima, il collettivo Cas aaveva incendiato cassonetti e sbarrato con una catena il portone del liceo Copernico, in via Garavaglia. In piazza Maggiore alle 10,30 erano già presenti 10mila persone. E i numeri hanno continuato a crescere, quando il serpentone è partito: bandiere della Palestina, striscioni e cori, per chiedere di bloccare e boicottare l’invio di armi a Israele. "Sarà intifada", urlavano. Il corteo si è mosso in direzione stazione, attraversando via Ugo Bassi, via Marconi, piazza dei Martiri e poi via Amendola e viale Pietramellara. Per avere un’idea della quantità di persone presenti, basti pensare che quando la testa del corteo è arrivata in stazione, la coda era ancora in piazza del Nettuno. All’arrivo dei manifestanti, la stazione era blindata: una decina di mezzi del Reparto mobile e anche l’idrante già schierato chiudevano l’accesso a piazza delle Medaglie d’Oro. Qui si sono verificati i primi momenti di tensione, sfociati in un lancio di uova e petardi contro il cordone dei poliziotti. Che non hanno risposto. Una sorta di servizio d’ordine ‘interno’, costituito dai rappresentanti dell’Usb, ha contenuto l’esuberanza dei collettivi e delle realtà antagoniste che si trovavano nelle retrovie. E con lentezza, con un successivo stop sul ponte di Matteotti, anche questo chiuso dalle forze dell’ordine, la marcia è proseguita, fino a raggiungere via Stalingrado. Stando agli accordi, da Stalingrado il percorso prevedeva la svolta in via Donato Creti, da cui il gruppo avrebbe dovuto raggiungere la Bolognina e terminare in piazza dell’Unità. Così non è stato. I manifestanti hanno deciso di proseguire, diretti in tangenziale.

Sotto la ‘balena’ dell’Unipol, la trattativa sembrava arrivata a un punto d’incontro, con la concessione di un rapido passaggio in tangenziale, accolto tra gli applausi delle migliaia di ‘camminatori’. E sempre tra gli applausi, il serpentone si è spinto fino allo svincolo 7, mentre la coda si trovava ancora lontanissima, in via Stalingrado. "Abbiamo vinto. Palestina libera", hanno gridato gli organizzatori consapevoli che qualche metro più avanti avrebbero dovuto lasciare la tangenziale, monitorata da Digos e Reparto Mobile. Ma la situazione qui è degenerata: erano le 14, la marcia andava avanti da tre ore, ma un nutrito gruppo di contestatori ha comunque trovato l’energie per scavalcare il new jersey e arrivare in A14, trascinando dalla loro parte, in totale, un migliaio di persone. E mentre sindacati e associazioni tentatavano di riportare la manifestazione sui giusti binari, gli antagonisti hanno fatto quello che sanno fare meglio, creando tensione anche tra i manifestanti stessi: "Noi non siamo qui per fare bordello o danni – dice un attivista contestando il blocco autostradale –. Ciò non ha niente a che fare con la Palestina, voi non siete qui per questo".

E infatti, dopo un’ora e l’ombra sulla volontà dei mille di dirigersi verso l’aeroporto e nessuna intenzione di spostarsi per liberare le corsie, è partita la guerriglia, con un botta e risposta tra polizia, con idranti e lacrimogeni, e antagonisti, con bottiglie di vetro, fumogeni e massi. Le carreggiate si sono liberate in poco tempo, ma il fuggi fuggi generale ha trattenuto comunque alcuni militanti in via Stalingrado, che hanno recuperato mazze e pietre dal cantiere sotto al ponte, lanciandoli verso i poliziotti schierati su tre fronti. In 300 circa hanno continuato i tafferugli in direzione centro, bloccando la circolazione all’altezza del Tecnopolo con transenne e tronchi, continuando a lanciare bottiglie di vetro. Le forze dell’ordine hanno risposto con i lacrimogeni. Si è continuato così fino all’incrocio con via del Lavoro, dove il Reparto mobile si è fermato e i militanti hanno spostato e rovesciato diversi cassonetti in strada, bloccando il traffico. Poi, si sono diretti verso la Bolognina, in piazza Lucio Dalla, per proseguire la loro protesta verso la Questura, dove i fermati erano stati portati.