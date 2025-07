"In un anno scuole rifatte e strade più sicure"

Un anno di giunta Vecchiettini a Pianoro: sicurezza stradale, cultura e restyling delle scuole. Sbloccati quasi 9 milioni di euro per la messa in sicurezza delle frane causate dall’alluvione del 2023, un massiccio piano di cura del territorio con asfaltature, sfalci lungo le strade e nelle banchine, rifacimento della segnaletica, nuove luci allo stadio Dainesi per un forte risparmio energetico e migliori servizi a sportivi e cittadini. Scelte politiche e amministrative che hanno restituito ai cittadini risorse ferme da tempo, "liberando" i cospicui avanzi di amministrazione sedimentati da tempo che sono tornati a essere opere e servizi per i cittadini.

Un anno fa, dopo il ballottaggio del 24 giugno, Luca Vecchiettini diventava sindaco alla guida di una giunta civica: un anno complesso, iniziato sotto il segno delle emergenze. Gli eventi drammatici, dall’incendio di Monte Calvo alle alluvioni dell’autunno 2024, hanno imposto un cambiamento radicale delle priorità e una significativa riduzione delle risorse a disposizione. "Sulla gestione del territorio, dei parchi e del patrimonio pubblico si è invertita la tendenza, riportando cura e prevenzione al centro delle politiche locali. Sono partite anche opere di grande rilievo, come i cantieri per le frane causate dall’alluvione del 2023, le cui procedure erano ferme da mesi e che siamo riusciti a sbloccare a partire da luglio scorso", spiega Vecchiettini che ricorda "come abbiamo partecipato attivamente a numerosi bandi per investire in impianti sportivi, efficientamento energetico, sicurezza, cultura, edilizia popolare e politiche giovanili, per avviare nuovi progetti e riqualificare le nostre strutture. In ambito scolastico, sono stati eseguiti diversi interventi di ristrutturazione e manutenzione, e avviata la progettazione della nuova palestra per le scuole Salvo d’Acquisto a Pianoro Vecchio. Dall’infanzia all’adolescenza, fino al sostegno alla genitorialità e alla tutela degli anziani e delle persone più fragili, abbiamo rafforzato i servizi dedicati a ogni fascia d’età: dal restyling del Pianoro Factory, alle tante iniziative della ludoteca, fino ai nuovi investimenti nel Centro Giusti".

La giunta si è concentrata anche sul dare "un’anima" al paese attraverso una serie di eventi: si è partiti lo scorso autunno con la Notte Bianca e, a Natale, dopo tanti anni, le strade di Pianoro sono tornate a festeggiare attraverso le luminarie. La primavera è stata caratterizzata dalla celebrazione pubblica il 22 marzo in Piazza Falcone e Borsellino dell’Iftar Insieme, il pasto serale con cui i musulmani rompono il digiuno quotidiano durante il Ramadan.

Zoe Pederzini