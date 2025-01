"In Val di Zena non c’è stata manutenzione"

"Il torrente Zena è diventato il Rio delle Amazzoni in casa mia. Tre metri di acqua fino al primo piano per un totale di 280.000 euro di danni". Ecco l’incubo vissuto da Antonio Francesco Rizzuto, residente sfollato di Pianoro in Val di Zena, durante l’alluvione del 19 ottobre scorso. Il mese prima, aveva perso il suo cane a causa della prima esondazione post estate.

Per quanto si parli ancora spesso di eventi eccezionali, per Rizzuto, è stata la quarta volta dal 2019 che la sua casa è stata devastata dal torrente Zena. Per questo ha sporto querela nei confronti dei responsabili della Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana e dell’ente di Bonifica Renana, per "omissioni alla manutenzione di tale corso d’acqua". "Dal 2019, anno in cui ho già avuto 30 centimetri d’acqua in casa – racconta il cittadino, associato di Confabitare –, non smetto di sollecitare gli enti competenti per chiedere la messa in sicurezza del torrente". Poco dopo la catastrofe di maggio 2023, aveva sporto una prima querela, archiviata dopo 5 mesi, in cui chiedeva misure per dragare di almeno 3 metri il letto dello Zena. Senza ottenere i risultati voluti, Rizzuto domanda nella sua nuova denuncia redatta dall’avvocato Luigi Santomassimo, il sequestro dei documenti relativi ai piani di manutenzione del torrente Zena.

Dalla sua parte, il governatore dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale ha dichiarato che "ognuno ha il diritto di fare tutte le denunce e tutte le cause che vuole". Però, "quando uno intraprende una causa per risarcimento poi se la causa viene ritenuta infondata non c’è più niente da fare". De Pascale ha anche ricordato che recentemente "ci sono stati casi in cui con grande dispiacere alcuni cittadini sono stati costretti poi a rifondere le spese legali per alcune iniziative giudiziarie a cui erano state un po’ stimolate".

