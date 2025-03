In Val di Zena torna la paura: "Siamo esausti, così non si vive più"

Una pioggia ballerina, quella di ieri, sulla provincia bolognese che ha portato paura tra i residenti, già vittime di tre alluvioni, e qualche disagio. A San Lazzaro, allagamenti sparsi tra il Farneto e via Jussi, ma oggi, sabato 15 marzo, le scuole saranno regolarmente aperte. È rimasto in vigore per tutta la notte l’ordine di evacuazione dei piani bassi delle abitazioni di alcune zone della città. A disposizione per tutta la notte è stato anche il PalaYuri: allestita la struttura di accoglienza per i cittadini interessati dalle ordinanze di evacuazione. Chiuse, ieri, via Montebello, a circa 2 chilometri dall’incrocio con via Fondè, via Martiri di Pizzocalvo, tra la fine del centro abitato di Villaggio Martino e l’intersezione con via Croara, via Caselle, nel tratto corrispondente al civico 119. Saranno riaperte solo dopo le verifiche tecniche di sicurezza che si svolgeranno quando le condizioni meteo e il livello idrometrico dei corsi d’acqua lo consentiranno. Dalle 17 di ieri, come disposto dalla Città Metropolitana, ha riaperto al traffico la Provinciale 36 Val di Zena. La via, che collega il Farneto sanlazzarese fino all’area del territorio di Pianoro, era stata chiusa in via precauzionale perchè interessata da gravi esondazioni del torrente Zena a maggio 2023 e ottobre 2024. Ieri, però, il livello del fiume si è tenuto sotto la soglia di allerta e la viabilità è stata ripristinata.

"È stata un’altra notte di paura e di ansia" per chi abita qui, dice Pietro Latronico, uno dei coordinatori del Comitato Val di Zena. "Chi poteva salire ai piani alti l’ha fatto, qualcuno si è trasferito da amici – prosegue –. La popolazione non ne può davvero più, siamo esausti. Non si può vivere così. E per mezza giornata di pioggia, non per tre giorni". E aggiunge che "serve un intervento importante per allargare e abbassare l’alveo dello Zena". A Castenaso, l’Idice ha superato soglia 2 nel pomeriggio, ma i livelli idrometrici sono poi tornati alla normalità. Tanti gli interventi di risoluzione di dissesti stradali che hanno interessato la Città Metropolitana ieri, ma senza particolari criticità.

Unica frana che nell’Appennino bolognese ieri si è verificata in mattinata a Castiglione dei Pepoli, frazione San Giacomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno in poco tempo ripristinato la situazione e la strada è stata riaperta al traffico. A Marzabotto il Comune ha fatto sapere che ci sono stati lievi smottamenti e allagamenti.