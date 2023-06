In via degli Orti restyling dei marciapiedi

Ecco i principali lavori stradali al via la prossima settimana. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Vicolo Bolognetti: giovedì e venerdì, all’altezza del civico 11, la strada sarà chiusa dalle 8.30 alle 17 per lavori di spostamento rete gas aerea. Prevista anche l’istituzione del senso unico di circolazione di via Begatto, da via Quadri verso Strada Maggiore compresa piazzetta dei Carabinieri. Via Quirino di Marzio: per un cantiere edile, da lunedì, tra via Ruffini e via Varolio, senso unico con direzione da via Ruffini a via Varolio e conseguente senso vietato da via Varolio in direzione via Ruffini, con direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli diretti verso via Ruffini. Termine previsto:

31 agosto. Via Degli Orti: da lunedì, tra via dei Lamponi e via Silvagni, ci saranno dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti. Termine previsto: venerdì. Tra i lavori in corso, ricordiamo il Ramo svincolo tangenziale con direzione San Lazzaro che introduce in A13: la società Autostrade Spa ha disposto fino alla primavera 2023, la chiusura per lavori dello svincolo tangenziale sud-A13. I veicoli diretti a Ferrara dovranno uscire dalla tangenziale (7 Bis), percorrere via Stalingrado e rientrare in direzione opposta. Via della Manifattura è chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre. Piazza Roosevelt-via della Zecca: modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita.