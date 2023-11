In via Jussi inaugurata la nuova pizzeria-bistrot 40068

C’è un posto sulla via Jussi dove l’innovazione ha preso il posto della tradizione. Si tratta della pizzeria-bistrot 40068 aperta al posto dello storico Tomì. Al comando un gruppo di giovani che hanno rinnovato gli spazi, inaugurati pochi giorni fa dalla sindaca Isabella Conti. L’architettura del locale, oltre ad essere evoluta dal punto di vista dell’efficentamento energetico e dell’insonorizzazione, divide l’attività in vari spazi: c’è la parte ristorante-pizzeria e una parte che funge da bistrot. Questa la grande novità: in questo spazio, infatti, oltre ad un ampio bancone dove poter bere drink e vini particolari sarà possibile stuzzicare grazie ad una scelta di tapas che ricalcano, però, la fedele tradizione bolognese. Ad abbellire il locale un ampio spazio esterno che nei mesi caldi permette di ampliare notevolmente il numero dei coperti. "Il nome deriva dalla commistione tra tradizione e innovazione - raccontano -. Abbiamo scelto di usare il cap di San Lazzaro rivisitandolo nel logo in perfetto stile Beverly Hills. Ma non siamo solo bistrot e ristorante: abbiamo in cantiere già alcune serate speciali di degustazione con ospiti importanti dal mondo del bartending. Durante questi eventi degustazione proporremo vini particolari abbinati a quello che sarà il menù, e non solo".