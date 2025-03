In via Rizzoli scoperta la targa che ricorda Raffaele Faccioli

Ieri è stata svelata, alla presenza della presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole e degli eredi Caletti e Cattani, la lapide dedicata al pittore bolognese Raffaele Faccioli per ricordare e rendere omaggio alla sua figura e al suo contributo in seno alla pittura dell’Ottocento. La lapide in marmo è posta in via Rizzoli 10, dove lui e la sua famiglia nacquero, ed è stata fortemente voluta sia dal Comitato per Bologna Storica Artistica presieduta da Carlo De Angelis che dalla storica dell’arte Francesca Sinigaglia e ovviamente dagli eredi. Un riconoscimento dovuto ad un pittore che fu presidente dell’Accademia delle Belle Arti e del Collegio Venturoli, nonché, con i suoi bellissimi dipinti, il rappresentante di una rilevante corrente artistica bolognese. La targa aiuterà i bolognesi a ricordare.

n. b. m.