In viaggio con Stefano Nazzi. A tu per tu con ’Il volto del male’ Giornalista Stefano Nazzi presenta il suo libro "Il volto del male" all'Oratorio di San Filippo Neri. Esplora le cause dietro ai delitti più feroci, con storie inquietanti di dieci personaggi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.