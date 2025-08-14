In viaggio sulle tracce del mistero: "Per scoprire posti con occhi nuovi"

"Chi non si aspetta l’inaspettato…". Sono tanti i proverbi che spingono sull’essere aperti al destino, all’ignoto, a un cammino che dalla A alla zeta prenda spesso le vie delle altre lettere, quelle traverse. In questo senso il lavoro del giornalista e autore Luciano Poggi e dello studioso Claudio Cannistrà, docente di astrologia e consigliere della biblioteca Bozzano De Boni, è da tempo proprio un appassionato seguire queste indicazioni dell’universo, con un’apertura spettacolare verso il mistero. Che dal 2019 li ha portati a condividere una visione del mondo su Teleromagna, nella trasmissione Luoghi e misteri, che recentemente è diventata anche un primo libro, intitolato Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna, edito da Minerva.

"Un libro da leggere tutto d’un fiato, un invito a tornare in certi posti, magari con occhi nuovi" spiega Poggi, che introduce così lo scritto a quattro mani: "Non vogliamo convincere nessuno, ma solo condividere la meraviglia – afferma –, perché c’è una mappa invisibile che ci guida, e spesso passa proprio sotto i nostri piedi". E aggiunge Cannistrà: "Abbiamo voluto raccontare quello che i manuali non dicono, scavando nella dimensione invisibile".

Ecco quindi sbocciare tra le pagine, storie affascinanti, con un percorso che comincia da Bologna, dove si intrecciano le trame dei Bentivoglio, i miracoli nella basilica di San Giacomo Maggiore, l’inquietante figura di Simone da Todi e quella bellissima di Caterina de’ Vigri. Poi si sposta a Faenza, con la storia di Raffaele Bendandi, l’uomo che "prevedeva i terremoti", segue Forlì, con san Pellegrino Laziosi, protettore dei malati di tumore, e l’astrologo medievale Guido Bonatti. A Sarsina, invece, il protagonista è san Vicinio, tra esorcismi e collari taumaturgici. Il viaggio termina a San Leo, patria dell’enigmatico Cagliostro, e con un’appendice a Villa Verucchio, dove si narra del cipresso di san Francesco. Interessante la vicenda dell’alchimista Cagliostro, ad esempio, che molti conoscono, ma di cui meno persone hanno appreso le due storie esistenti.

"Noi sposiamo in pieno la teoria che Cagliostro non fosse uno solo – racconta Poggi –, ma in verità che fossero due fratelli, figli dello stesso padre, ma uno nato in Portogallo, che il padre si portò a Palermo, e poi il Cagliostro buono, nato a Palermo". Chi muore nel forte di San Leo è lui, che viene tradito dalla moglie con accuse che si potevano formalizzare verso chi poteva essere visto come diverso.

"Il fratello portoghese – ecco il dettaglio meno noto ai più che rivela – si spacciava per Cagliostro in giro per l’Europa per delinquere e la cosa interessante è che Cannistrà aveva costruito il quadro astrale del Cagliostro buono, dove si evinceva come avesse spiccatissime qualità che lo fecero diventare astrologo e chimico". Poggi e Cannistrà si sono incontrati proprio a Teleromagna alla fine degli anni Dieci, ma per Poggi, questi temi e come raccontarli, erano frutto di riflessione già dal 1999, quando ebbe un’illuminazione parlando con il celebre predicatore indiano Sai Baba, durante un viaggio. Una sezione introduttiva spiega come ogni città, ogni edificio e ogni paesaggio possano possedere un’impronta energetica, legata tanto alla storia che li ha attraversati quanto alla posizione astrale in cui sono nati. "Provate a entrare nella chiesa del Corpus Domini a Bologna, dove c’è il corpo incorrotto di Santa Caterina de Vigri – conclude Poggi –: sentirete qualcosa che vibra, c’è un’energia straordinaria".