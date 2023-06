È stato rilevato un caso importato di Dengue in zona Lunetta Gamberini. La malattia infettiva normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. E’ già in corso la disinfestazione diurna, la zona di trattamento è attorno al parco Lunetta Gamberini. Il Comune chiede a tutti i residenti di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione nei cortili privati; di svuotare i ristagni d’acqua, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali fino al 19 giugno.