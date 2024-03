Inaugura il centro operativo intercomunale

Polizia locale e Protezione civile in un’unica sede ampliata a Casalecchio dove oggi alle 12, con una cerimonia alla quale interverranno i rappresentanti dell’Unione dei Comuni valli Reno Lavino Samoggia, dei Comuni di Casalecchio, Monte San Pietro, Sasso, Valsamoggia e Zola, nonché i rappresentanti della Protezione civile e delle forze dell’ordine, si inaugurano in nuovi spazi dedicati al Centro operativo intercomunale (Coi) della Protezione civile cui fanno capo i cinque comuni dell’Unione. Grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro finalizzato al ’Potenziamento del sistema di Protezione Civile delle Regioni e degli Enti Locali’ e con l’aggiunta di 110mila euro da parte del Comune di Casalecchio nei mesi scorsi è stato infatti possibile portare a termine i lavori di ristrutturazione e ampliare la sede (sempre in via Sozzi, a lato del parcheggione in pieno centro della cittadina sul Reno, dove sono presenti anche gli uffici della Polizia locale Reno Lavino), che da oggi possono ospitare nuovi spazi operativi a disposizione dei diversi soggetti istituzionali e volontari che fanno parte della complessa macchina della Protezione civile.

"L’intervento permette quindi di potenziare il Coi a vantaggio dei Comuni dell’Unione, ma anche di tutta l’area metropolitana e oltre -spiega l’assessore alla Sicurezza Paolo Nanni- La nuova sede è infatti oggetto di una convenzione firmata con la Regione ed è a disposizione dell’Agenzia regionale per la Protezione Civile in caso di ogni genere di calamità o necessità. È inoltre utilizzabile dalla Prefettura quale Centro operativo di emergenza, con valenza sovra territoriale, per la gestione delle emergenze a livello metropolitano e regionale, e questo anche grazie alla posizione strategica e alla centralità di Casalecchio", dice l’assessore affiancato dal comandante della Polizia locale, Stefano Bolognesi.

Nei giorni scorsi è stato delimitato il parcheggio esterno dei mezzi in dotazione al corpo di polizia con un investimento di quasi 400mila euro destinati all’acquisto di mezzi fuoristrada, di un furgone attrezzato per il rilievo degli incidenti stradali e di mezzi di servizio a disposizione dei 39 agenti attualmente in servizio nel territorio dei tre comuni (Casalecchio, Zola e Monte San Pietro).

"Confermiamo l’obiettivo di arrivare ad una dotazione organica di 49 agenti e nei prossimi giorni uscirà un bando di concorso per le prime assunzioni -dice il comandante- Anche la sala operativa, dove si controlla in tempo reale la situazione della città così come viene ripresa dal sistema di telecamere, è stata allargata e fornita di nuovi strumenti. Con il completamento di questo cantiere di ampliamento abbiamo così raggiunto i due obiettivi fissati in ambito di Unione. Ovvero la gestione del sistema dei verbali in forma associata in questa sede e l’apertura del Coi, con tutto quel che ne consegue in termini di sicurezza intesa in senso ampio del termine, dalla prevenzione alla gestione degli interventi, alla programmazione del presidio su tutti i territori dei tre comuni da parte delle nostre pattuglie", conclude Bolognesi.