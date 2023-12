Inaugura la Casa della Comunità. Prima struttura interdistrettuale

Taglio del nastro oggi alla rinnovata ‘Casa della Comunità’ di Pieve di Cento. Alla cerimonia, prevista a partire dalle 10, partecipano il direttore generale dall’Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon; l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini; il sindaco di Pieve Luca Borsari e la direttrice del distretto ovest dell’Ausl di Ferrara Caterina Palmonari (quella di Pieve è infatti una ‘Casa di Comunità’ interdistrettuale), in rappresentanza della direttrice generale Monica Calamai. Si tratta di un investimento di oltre 850mila euro con la riqualificazione di 210 metri quadri e un ampliamento di circa 160 metri quadri per migliorare l’accesso delle persone più fragili alla struttura sociosanitaria.

La ‘Casa della Comunità’ ospita il punto di accoglienza; il Cup; il punto prelievi; un’area dedicata alla specialistica ambulatoriale; un ambulatorio di assistenza infermieristica; un ambulatorio infermieristico dedicato alla presa in carico assistenziale del paziente cronico con scompenso cardiaco o diabete; un ambulatorio ostetrico dove si eseguono gli esami di screening dedicati alle donne e il servizio di radiologia e diagnostica per immagini. E ancora ci sono gli ambulatori dei medici di medicina generale; quelli dei pediatri di libera scelta, nonché ambulatori di pediatria di comunità.

Quella di Pieve, unica struttura territoriale interaziendale, è una delle tre ‘Case della Comunità’ del distretto di Pianura est che offre servizi ad oltre 160.000 cittadini, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19. Il presidio sanitario, che fino agli anni Ottanta era un ospedale, fu in diverse occasioni oggetto di riqualificazioni e ristrutturazioni. La struttura territoriale sociosanitaria, che sorge nei pressi di un vecchio convento del 1500, si compone oggi di un polo sanitario che ospita la sede distaccata del corso universitario di scienze infermieristiche dell’Università di Ferrara e appunto la ‘Casa della Comunità’. Equità di accesso, medicina di prossimità e di iniziativa e qualità dell’assistenza sono i principi che – secondo l’Azienda Usl - orientano lo sviluppo delle ‘Case di Comunità’ del Bolognese che si fondano sul lavoro di equipe multidisciplinari e multiprofessionali. Lo scopo è quello intercettare precocemente i bisogni sanitari e sociali a cui dare una risposta in prossimità del domicilio. Al termine dell’inaugurazione, Bordon e Donini si sono sposteranno nella frazione di Mascarino Venezzano del comune di Castello d’Argile per inaugurare gli ambulatori di medicina generale, anch’essi ristrutturati e ampliati.

p. l. t.