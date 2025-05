Inaugura la clinica dell’udito: "Controlli rapidi e gratuiti"

Inaugurata in via Gramsci a Castel Maggiore della Clinica dell’udito. Lo segnala l’amministrazione comunale. È un centro specializzato nel recupero uditivo e nella terapia degli acufeni con sede a Bologna e con negozi a Ferrara, Ravenna, Budrio (dove nacque la prima sede), Copparo, Codigoro e Argenta e ora anche a Castel Maggiore. "Nel territorio castellano – recita una nota del Comune – sono attivi sul trattamento dell’acufene, ma anche su altri fronti, come gli impianti di amplificazione per l’udito con un sistema all’avanguardia per settare la protesi, che replica i rumori esterni. Il risultato è avere un impianto ben regolato e adatto per la vita vera e non solo per la sala degli esami". Nella nota si legge ancora: "Nei centri, il controllo dell’udito è sempre gratuito, oltre che rapido e indolore. In base al risultato i professionisti dell’udito sapranno consigliare la soluzione più indicata". All’inaugurazione ha partecipato il sindaco Luca Vignol: il primo cittadino ha posato per una foto ricordo coi responsabili del centro specializzato nel recupero uditivo.

p. l. t.