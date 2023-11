Inaugura l’Oasi dell’infanzia. Giochi e attività per i più piccoli L'Oasi dell'infanzia Ludoteca & baby parking offre servizi e attività ricreative per bambini, dai laboratori musicali e artistici ai percorsi sensoriali. Aperto a Crespellano (Valsamoggia) dal lunedì al venerdì. Per info: 333 921 4279 o info@loasidellinfanzia.it.