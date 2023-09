Inaugura ’Sillabe’, il centro per l’età evolutiva a Castel San Pietro

Con il taglio del nastro da parte del sindaco Fausto Tinti, è stato inaugurato ‘Sillabe, centro per l’età evolutiva’, una nuova realtà che si occupa di bambini, adolescenti e famiglie, con sede in viale Roma 9A. All’evento erano presenti oltre 140 persone, soprattutto famiglie e insegnanti, che hanno potuto conoscere l’equipe, i servizi offerti e gli spazi. Sono state anche proposte attività per i più piccoli.

"Complimenti e auguri a questa nuova attività imprenditoriale che ha un grande valore per la nostra comunità – afferma il sindaco Fausto Tinti –, perché nasce da giovani professionisti che hanno deciso di associarsi per offrire un nuovo servizio multidisciplinare, che darà un importante supporto alle famiglie e agli educatori e potrà contribuire a ridurre le fragilità che si manifestano nell’età evolutiva".

’Sillabe’ offre infatti servizi di neuropsichiatra infantile, psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva, sostegno agli apprendimenti, logopedia, interventi comportamentali rivolti ad autismo e disabilità, ostetricia (corsi pre- parto e di massaggio neonatale ecc...), osteopatia pediatrica, ortottica e nutrizione.

"L’idea di mettere in piedi questa attività mi è venuta circa un anno fa – racconta Annalisa Viola -. Lavoravo già come logopedista e mi sono resa conto che molte famiglie richiedevano altre professionalità oltre alla mia. Così siamo un gruppo di giovani sotto i 35 anni e, oltre ad esercitare singolarmente la propria professione, lavoriamo in equipe per discutere dei casi condivisi. Inoltre proponiamo presso la nostra sede diversi progetti che vedono interfacciarsi più figure. Divulghiamo le informazioni sulle nostre attività presso le segreterie delle scuole, nel nostro sito web e nei canali social Facebook e Istagram".