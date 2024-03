Inaugurata a Pian di Venola la Casa dell’Acqua per tutti

L’acqua ’del sindaco’ è arrivata a Pian di Venola, dove nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo distributore a disposizione dei cittadini della frazione. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e il presidente del Consiglio di frazione di Pian di Venola Samuel Alberto Monti.

D’ora in poi, chiunque potrà usufruire del nuovo servizio al costo simbolico di 5 centesimi al litro per l’acqua liscia, leggermente gassata e gassata. Per attivare il distributore si possono usare sia le tessere prepagate sia le monete. Il cittadino deve portare con sé una o più bottiglie, inserire le monete nella ’Casa’, che accetta tagli dai 5 centesimi ai 2 euro e non dà il resto, oppure utilizzare le tessere precaricate acquistabili presso Bar pasticceria le 6 Arti al costo di 5 euro ognuna.

Nella tessera sono precaricati 2 euro di credito e le successive ricariche sarà possibile effettuarle direttamente alla Casa dell’Acqua. Il distributore è collocato lungo via Porrettana Sud di fronte al civico 43. L’uso del distributore permette di avere acqua di ottima qualità, regolarmente controllata e a basso prezzo, riutilizzando bottiglie di vetro ed eliminando al contempo la plastica, con un doppio vantaggio per l’ambiente.