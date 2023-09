Inaugurata al parco Pettazzoni la casa di Radioimmaginaria

Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha una nuova casa. È stato inaugurato sabato scorso StartKube, il nuovo studio radiofonico dedicato all’antenna di Persiceto. La radio persicetana è nata nel 2012 a poche ore dal terremoto: due speaker allora 12enni realizzarono un servizio che fece il giro di quotidiani e telegiornali nazionali in cui raccontarono le emozioni dei ragazzi dopo le scosse e la chiusura delle scuole.

Da allora a San Giovanni in Persiceto si sono alternati gruppi di speaker adolescenti che hanno continuato a trasmettere raccontando il territorio e le proprie passioni dalle proprie camerette o da punti di appoggio messi a disposizione da enti pubblici e privati della città. In convenzione con il Comune, Radioimmaginaria San Giovanni in Persiceto ha ora uno studio radiofonico al Parco Pettazzoni che rimarrà aperto due pomeriggi a settimana a disposizione di qualsiasi adolescente tra i 10 e 18 anni voglia unirsi alla webradio o proporre attività e idee. Sabato Radioimmaginaria ha raccontato sui propri canali la Fiera d’Autunno e nel pomeriggio è stato inaugurato StartKube insieme al sindaco Pellegatti. Hanno partecipato al progetto in qualità di sostenitori e partner BioStile, AxelTech, Dprint Solution, Elettrotecnica Persicetana Snc di De Gobbi Luca e C.