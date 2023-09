Inaugurata all’ex cartiera la bottega a chilometro zero

L’ex cartiera di Lama di Reno riprende vita. In occasione del 35° anno di attività della Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo è stato inaugurato venerdì ‘Cellulosa’, alla presenza della sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, del sindaco della Città Metropolitana di Bologna Matteo Lepore e della cittadinanza. "Questo è il primo spazio rigenerato dell’area dell’ex cartiera di Lama di Reno, abbandonata da anni, acquistata dal Comune grazie ai fondi del Pnrr per il Piano integrato Bologna città della Conoscenza – ha spiegato la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi –. Con l’intervento dello Scoiattolo parte da subito la rivitalizzazione dell’ex Cartiera con attività culturali, una Bottega a km 0 e spazi per la formazione. Rappresenta in nuce la nuova vita della Cartiera".

La Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo, assegnataria di una parte degli spazi dell’ex Cartiera, ha rapidamente avviato i lavori di risanamento e rigenerazione degli ambienti dell’ex mensa, destinandoli a iniziative a favore della comunità e alla promozione del territorio. "Questo spazio sarà un luogo di inclusione, di accoglienza e di promozione umana – ha affermato il presidente della Cooperativa Lo Scoiattolo Nico Benetazzo –. In questo luogo persone con diverse abilità o fragilità, insieme agli educatori, si impegneranno nell’avviare e gestire una Bottega che sarà vicina alle famiglie e alle persone".