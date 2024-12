Inaugurata la ‘Cà di lîbar’. La casetta dove scambiare i libri

La ‘Cà di lîbar’: si chiama così in dialetto bolognese, la casa dei libri in italiano, la casetta in legno pensata per essere un punto di riferimento per lo scambio volontario di libri. E’ stata collocata di recente nella zona artigianale di San Giovanni in Persiceto in via Edison tra i civici 3 e 5. L’iniziativa, che sta riscuotendo un discreto successo nei cittadini, è partita grazie alla persicetana Mila Ravaldi che l’ha ideata come naturale evoluzione del book crossing. Vale a dire l’abitudine di lasciare un libro in un luogo pubblico affinché possa essere preso e letto da altri, creando un circolo letterario virtuoso.

"In poco tempo – commenta il sindaco Lorenzo Pellegatti - la casetta dei libri ha incontrato il favore di tanti lettori della zona; all’interno è possibile trovare libri in ottimo stato e piccoli omaggi a tema bibliofilo per allietare le letture". Tutti i cittadini possono partecipare e contribuire, avendone cura dei libri e seguendo semplici indicazioni: si possono prendere gratuitamente i libri che interessano; non ci sono tempi per completarne la lettura e non c’è obbligo di restituzione. Inoltre si possono portare dei libri da lasciare in cambio, mettendoli direttamente nella casetta (non si accettano enciclopedie né testi scolastici): può essere un libro che non si desidera rileggere, un libro tanto amato da volerlo condividere ma anche un libro che non è piaciuto, poiché potrebbe piacere ad altre persone.

La ‘Cà di lîbar’ di San Giovanni in Persiceto fa parte dell’associazione non profit americana ‘Little Free Library’ e viene inclusa nella mappa interattiva mondiale e nella app ufficiale delle piccole librerie gratuite (littlefreelibrary.org/app). La casetta è presente anche sui canali social dove vengono pubblicati aggiornamenti sui titoli disponibili.

p. l. t.