Inaugurata la Lounge Italo Club a Bologna: un nuovo spazio per i viaggiatori

Uno spazio accogliente e raffinato che sarà "un nuovo punto di riferimento" per tutti i passeggeri di Italo. La stazione centrale si arricchisce grazie alla nuova Lounge Italo Club, inaugurata dal presidente Luca Cordero di Montezemolo e dall’amministratore delegato Gianbattista La Rocca. L’area, che si trova nel piazzale ovest, laterale all’ingresso principale di piazza Medaglie d’Oro, è una sala d’attesa che segue l’elegante linea dell’azienda, avvolgendo i suoi viaggiatori in un’atmosfera curata nel minimo dettaglio e pronta ad aprire le sue porte nel segno del comfort e del relax.

Qui i viaggiatori, infatti, possono usufruire di diversi servizi, dalla linea wi-fi alla disponibilità dei quotidiani, includendo anche un angolo dedicato alla ristorazione espressa, in attesa di prendere il treno. Un angolo che unisce innovazione e accoglienza, "che mancava a Bologna, città centrale per il nostro network" – afferma il presidente Montezemolo –. Sono contento di questa apertura, perché Bologna sta diventando un hub sempre più importante.

Non è un caso che la città delle Due Torri sia coperta ogni giorno da ben 81 viaggi e sia servita, nelle ore di punta, da un treno ogni dieci minuti. Una meta strategica, dove "c’è già una stazione di autobus molto forte, ma è centrale anche per Italo", continua il presidente, che insiste sulla forza dell’intermodalità: "Siamo l’unico gruppo europeo intermodale, grazie a un servizio di trasporto integrato tra treni, autobus e navi, grazie all’ingresso di Msc come azionista di maggioranza e grazie al ragionamento del biglietto unico".

Nel capoluogo felsineo si aggiunge l’aeroporto Marconi, che "è fortissimo" e con il quale Italo vuole chiudere presto un accordo. "Vogliamo chiuderlo entro Pasqua, quindi entro aprile" – annuncia il presidente –, con una nostra biglietteria all’interno. Il trasporto collettivo sarà il futuro: l’integrazione treno, bus e aeroporto è fondamentale.

Nel dettaglio, "stiamo lavorando per fare integrazione" – precisa l’ad La Rocca –. Vorremmo il nostro personale all’interno del Marconi garantendo un’interfaccia diretta con chi arriva e offrendo i nostri servizi; poi, stiamo ragionando per avere un biglietto integrato tra l’alta velocità e l’aeroporto, attraverso il People Mover. Questo consente di collegarsi più facilmente con la stazione dando un apporto maggiore anche al People Mover.

In dodici mesi, "abbiamo trasportato 26 milioni di passeggeri" – continua La Rocca –. Vogliamo investire nel futuro e Bologna è uno snodo per la mobilità, un asse centrale. All’inaugurazione, tra i tanti, l’ex ministro Piero Gnudi, il presidente del Marconi Enrico Postacchini, Isabella Seragnoli, socia investitrice, il presidente e ad di Monrif, Andrea Riffeser Monti, e il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi.

"Vogliamo continuare a investire" – conclude Montezemolo –. Siamo grossi clienti dello Stato, perché Rfi ci affitta le tratte per circa "180 milioni di euro l’anno". Spero di sviluppare una grande azienda nazionale di autobus che permetta di raggiungere tanti centri che con il treno non si raggiungono.