Inaugurata la nuova pista ciclopedonale

Inaugurata ieri mattina la pista ciclopedonale che collega Castello d’Argile alla frazione di Mascarino. Al taglio del nastro il sindaco di Argile, Alessandro Erriquez, Sara Accorsi consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna e Michele De Pascale, presidente della Regione (foto a destra). La pista scorre accanto a via Maddalena, è lunga circa 4 chilometri ed è costata 2 milioni di euro. Spesa sostenuta da un finanziamento regionale e da due finanziamenti di bandi del Pnrr. I lavori sono durati circa un anno. "La pista ciclopedonale – ha detto il primo cittadino – è già molto frequentata. In tutto questo c’è la garanzia di poter percorre, in totale sicurezza, un tratto di strada che vede molto traffico lungo via Maddalena, in particolare quello dei mezzi pesanti. Ora la nostra pista, idealmente, tiene fortemente unite le comunità che vivono nel capoluogo e nella frazione". E ha aggiunto: "Chi amministra sa che trovarsi pronti alla pubblicazione dei bandi è condizione necessaria per giocarsi delle possibilità concrete. La fase di studio e progettazione della pista è avvenuta nei difficili mesi dell’emergenza sanitaria, stesso periodo in cui abbiamo eseguito i lavori della scuola Don Bosco".

p. l. t.