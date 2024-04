Inaugurata la scuola Salvo D’Acquisto a Pianoro

Un’intitolazione speciale e d’eccezione quella avvenuta a Pianoro Vecchio giorni fa. La scuola primaria di via Nazionale 196 è stata, infatti, intitolata, con tanto di targa scoperta sulla facciata dell’edificio, a Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, insignito di medaglia d’oro al Valor militare per essersi sacrificato, il 23 settembre 1943, per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti varie autorità: il sindaco di Pianoro Franca Filippini e il suo vicesindaco Flavia Calzà, anche assessore comunale alla Scuola. Con loro anche una rappresentanza dell’Arma della Compagnia di San Lazzaro e della locale stazione dei carabinieri di Pianoro. Presente anche la dirigente scolastica dell’istituto, Liana Baldaccini, ed il consigliere di Fratelli d’Italia Luca d’Oristano.