Inaugurata la sede della Ntt Data

La sede bolognese di Ntt Data entra ufficialmente a far parte dell’Innovation Center. Cybersicurezza, dati, robotica e quantum computing saranno le aree di ricerca e sperimentazione in cui si specializzerà la sede emiliana che, entro il 2025, punta ad inserire in organico 400 professionisti. "Bologna è il cuore della Data Valley italiana" commenta Luca Isetta, direttore operativo di Ntt Data Italia che presenta poi le sfide proposte durante l’evento ‘Smart Land in Emilia Romagna’, dibattito organizzato per analizzare come rendere un territorio ’intelligente’, dove istituzioni, aziende e università si confrontano per studiare come ottimizzare le risorse locali per realizzare il giusto connubio tra progresso e sostenibilità. Uno tra tanti il progetto di ricerca con Mit Media Lab che esplora il concetto della ‘Città di 15 minuti’: un modello di pianificazione urbana che punta a rendere le città più vivibili e meno impattante per l’ambiente limitando i lunghi spostamenti.