Inaugurate tre nuove Eco-station per la raccolta differenziata

A partire da ieri, a Crevalcore sono entrate in funzione tre nuove Eco-Station (foto), strutture automatizzate e accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pensate per semplificare la raccolta differenziata. Oltre ai compattatori per la raccolta di carta, imballaggi in plastica e rifiuto indifferenziato, ogni stazione è dotata anche di un distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata.

Le postazioni si trovano in via Di Mezzo Levante, parcheggio del centro civico Franzoni; in viale Caduti di Via Fani angolo via Lombardini, vicino al pala-tennis e in via Ugo La Malfa (località Bevilacqua), nella zona artigianale e sportiva. "La raccolta porta a porta – spiega il sindaco Marco Martelli – non cambia. I compattatori servono per le emergenze che possono crearsi in famiglia per motivi vari come una festa con accumulo di tanti rifiuti o l’essersi dimenticati di esporre i rifiuti nelle giornate prefissate. Per aprire il portellone serve la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta. Per le aziende è fornito un QR code da Geovest. Non c’è l’organico perché semplicemente ci sono già i bidoni stradali. La fornitura è il frutto di un finanziamento Pnrr che ha coperto quasi completamente i costi".

p. l. t.