Inaugurati a Lagaro due campi da padel Apertura ufficiale del 'i Lagaro City Padel' a Castiglione dei Pepoli con due campi panoramici. Prenotazioni tramite App Playtomic. Maestro Opes Simone Tacconi a disposizione per lezioni. Struttura disponibile anche per scuole con progetti educativi. Prevista copertura per uso invernale.