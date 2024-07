Inaugurati due nuovi mezzi della Croce Italia dell’Unione

Una giornata eccezionale, quella di domenica scorsa, per la Croce Italia Comuni di Pianura. Alla presenza dei sindaci del territorio (Alessandro Poluzzi per San Pietro, Massimiliano Vogli per Malalbergo, Stefano Zanni per Galliera, Paolo Crescimbeni per San Giorgiodi Piano e Luca Vignoli per Castel Maggiore) l’associazione di soccorso ha potuto inaugurare e tagliare il nastro, per due nuovi mezzi che saranno a disposizione del vasto territorio.

Si tratta, nello specifico, di un’ambulanza (dedicata a Monica Amidei) per le emergenze e il primo soccorso e un mezzo attrezzato che sarà, invece, in gestione ai volontari della Protezione Civile. Erano presenti anche gli agenti della polizia locale Reno Galliera, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di San Pietro in Casale. Con i tanti presenti, anche molti cittadini, il parroco don Marco che ha benedetto i due nuovi mezzi.

Così il sindaco di San Pietro, Alessandro Poluzzi: "Domenica mattina abbiamo inaugurato un’ambulanza e un mezzo di protezione civile di Croce Italia Comuni di Pianura. Eravamo presenti , come sindaci, per ringraziare chi c’è dentro a quell’ambulanza o quel mezzo di soccorso, ovvero volontari, patrimonio inestimabile del nostro territorio. In tutto il territorio dell’Unione Reno Galliera abbiamo la fortuna di avere centinaia di volontari che investono il loro tempo al servizio della comunità. Solo grazie a loro riusciamo, nelle situazioni di emergenza, insieme alle forze dell’ordine, a dare una risposta pronta ed efficiente ai cittadini".

z.p.