Inaugurati il giardino pubblico e la ciclopedonale

Un nuovo giardino pubblico cittadino e una nuova pista pedonale e ciclabile attrezzata e in sicurezza. Sono le due opere che hanno visto la luce nel primo fine settimana di questo mese a Casalecchio. Il giardino si trova nella parte alta della frazione di Ceretolo. La pista pedonale e ciclabile collega la zona della Meridiana e alla storica via Piave del centro, passando sopra il nuovo cavalcavia che è stato ricostruito per far passare i tunnel della Nuova Porrettana. "Il Parco Morandi – ha sottolineato il sindaco Matteo Ruggeri, tagliando il nastro (sopra) – è una nuova area verde attrezzata nel cuore di Ceretolo, nata grazie a un percorso partecipato con cittadine e cittadini che, tra il 2019 e il 2020, ci ha aiutato a individuare bisogni e priorità del quartiere, in termini di spazio verde, aree gioco, percorsi e sosta. Uno spazio pensato per il benessere di tutte le generazioni". Una rigenerante biciclettata ha spostato poi i partecipanti alla cerimonia verso via Piave, dove all’inizio della nuova pista pedonale ciclabile è stato ripetuto il rito del taglio del nastro.

"Il ponte e il tratto pedonale del nuovo cavalcaferrovia – ha ricordato Ruggeri – erano già stati aperti nei mesi scorsi, ma abbiamo atteso il completamento dell’intervento per restituirlo alla città. L’intervento, che include messa in sicurezza, nuova pavimentazione e illuminazione pubblica, nuove barriere esterne e di sicurezza, è stato realizzato nell’ambito dei lavori dello Stralcio Nord Anas per la Nuova Porrettana e rappresenta un passo verso una mobilità più sostenibile e sicura per tutti a Casalecchio. Un grazie sincero a tecnici, progettisti, imprese, maestranze e a tutto il personale pubblico coinvolto. Il loro impegno ha reso possibile la realizzazione di due opere diverse per caratteristiche, ma preziose per la nostra comunità".

Nicodemo Mele