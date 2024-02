Inaugurati spazi per gli studenti: "Un aiuto educativo e formativo"

‘La tana delle idee’: è il nome dei locali comunali inaugurati nei giorni scorsi a Sant’Agata in via XXI Aprile 1945, nella zona del centro sportivo. Spazi dedicati ad attività didattiche, educative, di sostegno agli studenti per il successo formativo e il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto, voluto dalla giunta, è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Cadiai, grazie al sostegno della Regione attraverso il Fondo regionale per le persone con disabilità e all’impegno delle famiglie del territorio. ‘La tana delle idee’ è rivolta ai ragazzi residenti a Sant’Agata che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (o appena usciti dalla stessa) diversamente abili o in situazione di fragilità.

I ragazzi aderenti al progetto, al momento tredici, possono frequentare uno o più laboratori, individualmente o in gruppo secondo i propri interessi e attitudini, scegliendo tra le proposte di educazione assistita con animali, arte-terapia e fumetto che si svolgono in vari pomeriggi settimanali e al sabato mattina. "L’importanza di questo articolato progetto davvero innovativo – spiega il sindaco Beppe Vicinelli – è quella di offrire proposte accattivanti in fasce orarie extrascolastiche solitamente sguarnite per i ragazzi delle superiori, nonché fornire un contesto educativo socializzante anche a coloro che sono usciti dal circuito scolastico e sono alla ricerca di inserimento nel mondo del lavoro. Come amministrazione abbiamo sempre prestato la massima attenzione nel garantire il supporto educativo agli alunni diversamente abili in ambiente scolastico. Ciò con un progressivo aumento medio annuale delle ore Pea (Personale educativo assistenziale; ndr) assegnate. E con ‘La tana delle idee’ abbiamo voluto creare opportunità per i più grandi con l’intento creare una passerella verso il futuro".

Vicinelli è molto soddisfatto: "È un’iniziativa di cui andiamo molto orgogliosi e per cui mi sento di ringraziare l’ufficio Scuola e l’ufficio Lavori pubblici per la ristrutturazione in tempi rapidi dei locali adibiti alle attività. Locali che tra l’altro si trovano all’interno di un area verde pubblica recintata dove c’è anche la possibilità di giocare nei campi da calcetto, pallavolo, pallacanestro e altri sport".