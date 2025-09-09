Inaugurato il nido Clorofilla, un’opera da 3 milioni

È stato inaugurato sabato a Calderara, ed è già in funzione, il nuovo asilo nella frazione di Longara, chiamato Clorofilla. Al taglio del nastro il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, e l’assessora regionale al Welfare, Terzo Settore, Politiche per l’Infanzia e Scuola, Isabella Conti. Dopo gli interventi istituzionali e la benedizione del parroco don Franco Fiorini, l’asilo è stato parto al pubblico ed è stato visitato dai tanti cittadini presenti all’inaugurazione.

"Siamo molto soddisfatti – ha detto Falzone – per aver raggiunto l’obiettivo di aprire questo nuovo nido con 10 mesi di anticipo rispetto agli obblighi imposti dai fondi del Pnrr. Tra tante difficoltà abbiamo aggiunto anche 440mila euro di fondi comunali ai 2.640.000 di finanziamento Pnrr per un investimento totale di 3.080.000 euro. E per ottenere una struttura funzionale e bella come volevamo". Il nido Clorofilla è un edificio di nuova costruzione realizzato secondo moderne concezioni di materiali ecologici e di risparmio energetico ed è gestito dal Comune di Calderara e dalla cooperativa sociale Cadiai. L’asilo accoglie, nei limiti dei posti disponibili, i bambini che abbiano compiuto 6 mesi al momento dell’ambientamento, fino ai 3 anni di età. Una struttura di 1.028,21 metri quadrati, immersa nel verde, che può ospitare fino a 84 bambini da 0 a 3 anni.

"La Regione – ha affermato Conti – è impegnata da tempo nell’ampliamento e consolidamento di nuovi posti al nido su tutto il territorio, che consideriamo una priorità del nostro mandato: nel bilancio regionale abbiamo destinato quasi 45 milioni di euro di fondi europei, 2 in più rispetto allo scorso anno, per ampliare l’offerta nel sistema dei servizi educativi 0-3 anni".

Pier Luigi Trombetta