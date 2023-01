Inaugurato il nuovo Centro per l’impiego nell’ex canapificio: "Al servizio del territorio"

Inaugurata insieme al sindaco di Minerbio Roberta Bonori e altri amministratori del territorio la nuova sede del Centro per Impiego di Minerbio (nella foto). Gli spazi di 500 metri quadri, recuperati nell’edificio storico dell’ex canapificio con una spesa di 1,1 milioni di euro accolgono ora 14 operatori che serviranno anche altri 14 comuni confinanti della pianura bolognese. "Grazie al programma Gol stiamo facendo un investimento senza precedenti e strutturale su questi centri, circa 60 milioni di euro ogni anno. Dalla scorsa estate in tutta la regione sono già state contattate e accolte circa 45mila persone in difficoltà, per dare a ognuno una risposta personalizzata di accompagnamento", ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla. "L’obiettivo – ha aggiunto la sindaca Bonori – non è solo avere un nuovo spazio, ma anche e soprattutto quello di rafforzare il legame del servizio col territorio".

z. p.