Inaugurato il nuovo skate park "Ai ragazzi servono spazi"

A Vergato è stato inaugurato il nuovo Skate Park alla presenza del sindaco Giuseppe Argentieri, del vice Stefano Pozzi e del consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Giusti,e di alcune classi dell’istituto comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi insieme al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Gli studenti del corso di strumenti musicali hanno invece accompagnato la giornata mostrando i loro progressi.

E’ stato un taglio del nastro speciale che ha visto insieme il sindaco del Comune di Vergato e il sindaco dei ragazzi e delle ragazze, Sara Gargiulo.

"Credo che sia positivo – spiega Argentieri – che a questa inaugurazione fossero presenti in maniera attiva anche gli studenti della scuola media con la loro orchestra. La presenza del loro sindaco insieme a tutto il consiglio dei ragazzi ci ha permesso di avere un momento di condivisione tra giovani e adulti. Crediamo fortemente che i ragazzi siano il futuro nel nostro territorio e per farli rimanere in montagna dobbiamo creare degli spazi dedicati a loro dove possano esprimere il loro protagonismo. Questi spazi servono anche per aumentare il loro senso civico dato che dovranno rispettare le strutture che il comune mette a loro disposizione.

Quello dello skate park è il secondo progetto, portato avanti dalla giunta Argentieri, per avere nuovi spazi di gioco e di aggregazione liberi che potranno essere utilizzati anche dei ragazzi dei comuni limitrofi. Il primo è l’area del ’play park’ e a breve partiranno anche i lavori per allestire la terza struttura con la riqualificazione del magazzino delle ex ferrovie. Queste opere sono state finanziate attingendo da diversi fondi, tra i quali alcuni sono stati creati ad hoc per contrastare il disagio giovanile.

m. s.