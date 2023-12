Inaugurato il ’Parco del sapere’. Bonaccini: "Uno spazio per tutti"

Un parco e insieme un polo culturale e di socialità. E’ il nuovo Parco del Sapere ‘Ginzburg’, inaugurato a Castel Maggiore, dalla sindaca Belinda Gottardi e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme al presidente dell’Unione Reno Galliera, Alessandro Erriquez. Il Parco del Sapere ospiterà la biblioteca e la struttura polivalente, con sale di lettura per i più piccoli e gli adolescenti e spazi per concerti, mostre, iniziative culturali e conferenze. Il tutto all’interno dell’area verde Calipari, di cui occupa circa il 4% della superficie. Realizzato grazie a un investimento di cinque milioni di euro da parte del Comune, il complesso è composto da due strutture principali: la biblioteca e la struttura polivalente con sale civiche per mostre e conferenze. Il progetto è stato scelto a seguito di un concorso di idee, a cui sono arrivati 80 disegni e proposte. Dopodichè è stato avviato un percorso partecipato coinvolgendo gli studenti del vicino liceo Keynes, i rappresentanti delle scuole, il Consiglio comunale dei ragazzi e la Consulta Giovani, i fruitori della biblioteca e le bibliotecarie. Il progetto è stato così perfezionato con il loro contributo.

"Oggi vediamo un bellissimo progetto di partecipazione che diventa realtà- ha sottolineato Bonaccini- a disposizione dei più piccoli e degli adulti, al servizio della comunità a partire dai tanti ragazzi che frequentano le scuole vicine. Qui, immersi nel parco, si potrà studiare, partecipare a un concerto, visitare una mostra o semplicemente stare insieme. Abbiamo bisogno di avere luoghi fisici capaci di favorire il dialogo tra generazioni e il desiderio di socialità".