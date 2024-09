Inaugurato il ponte di Molino Nuovo: "Opera fondamentale per la valle"

Grande soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo ponte sul torrente Sillaro, a servizio della strada comunale via del Molino che collega i territori dei Comuni di Castel San Pietro e Casalfiumanese. Un’opera di fondamentale importanza per la popolazione e l’economia di tutta la vallata del Sillaro che è stata realizzata dall’Amministrazione castellana con una cifra stanziata complessiva di 1.995.000 euro, di cui 800mila euro di contributo concesso dalla Regione dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e la restante parte, in proporzione, dai due Comuni. A tagliare il nastro è stata la presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo, affiancata dalle sindache dei territori comunali interessati all’opera, Francesca Marchetti di Castel San Pietro Terme e Beatrice Poli di Casalfiumanese, e dall’assessore regionale Paolo Calvano.

"Un grande esempio di collaborazione tra Regione e Comuni - ha dichiarato Priolo - che ci ha permesso di terminare un’opera molto attesa su cui la Regione, complessivamente, ha investito oltre 1 milione e 200mila euro tra demolizione del ponte precedente, sistemazione idraulica del Sillaro e ricostruzione". "Con questo intervento – ha sottolineato l’assessore Calvano - abbiamo risolto un problema e creato nuove opportunità, per la mobilità locale, il lavoro e il turismo. Un risultato frutto di un bel lavoro di squadra fra i due Comuni e la Regione".

Il nuovo ponte è un’infrastruttura innovativa in acciaio e calcestruzzo che consente l’accesso anche con carichi pesanti. E’ stato realizzato a campata unica per garantire il deflusso del Sillaro senza ostacoli.