Inaugurato l’ascensore al cimitero di San Cristoforo

È stato inaugurato con tanto di taglio del nastro, a Ozzano, l’ascensore a servizio delle porzioni del cimitero di san Cristoforo poste al primo piano, alla presenza del sindaco Luca Lelli, del presidente di Solaris Giacomo Fantazzini e di Elisabetta Manca, responsabile di direzione di Solaris, l’azienda compartecipata che dal 2010 ha in gestione i servizi cimiteriali del territorio.

"Dopo i recenti lavori di sistemazione della pavimentazione - afferma il sindaco Lelli - ora abbiamo aggiunto questo significativo intervento. Da tempo questo intervento ci veniva richiesto per assicurare una piena accessibilità agli spazi cimiteriali, in particolare a quelli posti al primo piano, senza limiti fisici dati dalle barriere architettoniche, e con un maggiore comfort rispetto all’esistente servoscala già datato". Il primo cittadino Lelli, poi, aggiunge: "Per la nostra comunità la realizzazione di questo intervento è un valore aggiunto col quale andiamo a dare una risposta positiva ai tanti visitatori del cimitero, in particolare alle persone anziane o portatrici di handicap di deambulazione, ai quali diamo così la possibilità di sentirsi più vicini ai loro cari defunti. Da citare sicuramente anche l’impegno di Solaris, sia tecnico che economico".

Il nuovo ascensore, che ha avuto un costo complessivo di 42.800 euro, interamente finanziato dal Comune, è stato realizzato dalla ditta ozzanese Aesse sas, ha una portata massima di 300 chili, una capienza di 4 persone ed è allestito anche per il trasporto di persone in carrozzina.