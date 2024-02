Inaugurato nuovo emporio della Caritas

Inaugurato sabato scorso il nuovo Emporio solidale Caritas, in via Zallone a Pieve di Cento, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi.

Al taglio del nastro anche il sindaco di Pieve Luca Borsari, il parroco don Angelo Lai, il responsabile di Caritas, Orazio Borsari, la presidentessa del Lions Club, Maria Claudia Mazzuca e l’assessore comunale alle Politiche Sociali Milena Bregoli.

A seguire, è stato presentato il murales "Il gioco dei Vestiti" realizzato dall’artista Burla grazie al contributo del Lions Club e sono stati presentati i locali della struttura.

L’Emporio solidale, frutto di un percorso partecipato e condiviso con il Comune di Pieve di Cento, che ha messo a disposizione il locale, rappresenta un’evoluzione del banco alimentare. E vuole essere di sostentamento a circa 120 famiglie pievesi in difficoltà. Possono accedere al servizio i nuclei familiari residenti a Pieve di Cento segnalati dal Centro d’ascolto Caritas che in collaborazione con i servizi sociali dell’Unione Reno Galliera, dopo un colloquio, ne valuta i bisogni. E rilascia una tessera a punti, determinati in base all’attestazione Isee e ai componenti il nucleo familiare, che consentirà di usufruire gratuitamente degli alimenti.

p. l. t.