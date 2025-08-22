Inaugurato il ponte della Chiusa di Casalecchio: cammini aperti sul Reno

Casalecchio di Reno (Bologna), 22 agosto 2025 – Un ponte più alto, più lungo e più sicuro. È il nuovo Ponte Blu che, da questa mattina, è diventato percorribile. Passando sul fiume Reno, è tornato a collegare la zona del centro sportivo e dello stadio Veronesi di via Allende ai pratoni e le boscaglie del Parco Talon (o della Chiusa) di Casalecchio. Il nuovo Ponte Blu diventa sempre più cruciale per il passaggio della Via degli Dei e della Via della Lana e della Seta, ogni anno percorse da migliaia di escursionisti. E, con l’innalzamento della quota, il ponte migliorerà in modo significativo il deflusso del fiume Reno durante le piene. Si prevede che ci saranno meno rischi di danneggiamenti in futuro.

"Questo nuovo ponte – ha sottolineato questa mattina il sindaco Matteo Ruggeri davanti alla piccola folla che lo ha attraversato – valorizzerà ancora di più il Parco della Chiusa e tutta la mobilità dolce sul territorio. L’inaugurazione vera e propria coinvolgerà tutta la comunità casalecchiese. La faremo il 12 ottobre prossimo, in concomitanza della camminata Lilt e, visto che ha perso il colore blu, allora gli daremo il nuovo nome, perfettamente integrato nel paesaggio circostante". E Paolo Nanni, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile, ha aggiunto: "Nonostante le difficoltà e le avversità meteo, quest’opera è terminata. Importante sul piano turistico, gioca un ruolo di primo piano nella sicurezza ambientale e idrogeologica, soprattutto con le opere di sistemazioni eseguite nella Cittadella dello Sport".

Iniziata a giugno 2024, la costruzione del nuovo ponte è stata finanziata con i fondi Pnrr. Si è trattato di un ampio progetto per una spesa di 5,5 milioni di euro, che hanno riguardato anche la riqualificazione di Villa Ada nel Parco Talon e circa 3 chilometri di percorsi ciclopedonali naturalistici tra Casalecchio e Sasso Marconi. In quanto al ponte, i progettisti e le maestranze hanno lavorato al consolidamento delle sottofondazioni dei piloni esistenti, alla realizzazione di un nuovo impalcato più alto rispetto al precedente e all’allargamento a tre metri e mezzo del camminamento pedonale.

Le piogge abbondanti dell’ottobre scorso e le numerose piene del Reno avevano rallentato i lavori che, però, sono ripresi a ritmo serrato dall’aprile scorso, da Pasqua.