Bologna, inaugurato il presepe a palazzo D'Accursio: ecco “Il Natale di Greccio del 1223”

Bologna, 18 dicembre 2023 - Il Natale arriva anche a palazzo D’Accursio, inaugurato oggi il presepe "Il Natale di Greccio del 1223”, ispirato proprio all'affresco situato nella grotta del santuario di Greccio in Umbria, realizzato dall’artista Paolo Gualandi.

L’opera, a partire da sinistra, raffigura la messa della notte di Natale del 1223, di cui oggi celebriamo gli 800 anni, in cui avvenne il miracolo di San Francesco: “Durante quella notte Francesco rievocò la nascita di Gesù preparando una rappresentazione per rivivere la natalità e capire che cosa Nostro Signore aveva provato”, spiega il cardinale Matteo Maria Zuppi.

Secondo le agiografie, durante questa messa, apparve un bambino in carne ed ossa, che Francesco prese in braccio. Da allora ebbe origine la tradizione del presepe. Accanto a questa scena è rappresentata la nascita di Gesù a Betlemme. Il presepio è stato r ealizzato in polistirolo con l’aiuto di una stampante 3D, che ha aiutato l’artista nell'elaborazione del bozzetto in argilla cruda che si trova al Museo della Beata Vergine San Luca.

“Il messaggio che ho voluto dare con questa reinterpretazione dell’opera è che anche attraverso materiali e tecnologie artificiali si possono trasmettere valori spirituali ancora estremamente attuali”, dichiara Gualandi. La tradizione del presepe a palazzo D’Accursio dunque si rinnova anche quest’anno: “è particolarmente importante in un momento come questo perché come amministrazione stiamo affrontando il tema della povertà e della fraternità. Non vogliamo dare solo un augurio di buon Natale, ma anche di solidarietà a tutte le persone della nostra città che in questo momento stanno passando un momento di difficoltà”, conclude il sindaco Matteo Lepore.